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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف أسعار هواتف ZenFone 8 من ASUS .. مواصفات

تسريبات تكشف أسعار
تسريبات تكشف أسعار هواتف ZenFone 8 من ASUS

كشفت تسريبات جديدة سعر مجموعة هواتف ZenFone 8 القادمة من شركة ASUS ، حيث ستكون الهواتف عبارة عن هاتفى ZenFone 8 و ZenFone 8 Flip ، والتى تأتى بعدد من المواصفات الكبيرة.

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف ZenFone 8 ستبدأ من سعر 850 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 13 ألف جنيه مصرى وذلك لنسخة 128/8 جيجا بايت.

 

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وستبلغ سعر 256/8 جيجا بايت سعر 910 دولار أمريكى أى ما يعادل 14 ألف حوالى جنيه مصرى.

 

وستكون أكبر نسخة من هواتف ZenFone 8 من ASUS والتى ستأتى ب سعة 256/16 جيجا بايت سعر 970  دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 15 ألف جنيه مصرى.  

 

وستعمل هواتف ZenFone 8  من ASUS بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 888  مع نظام التشغيل Android 11 ، بالإضافة إلى بطارية بسعة حوالى 4000 مللى أمبير فى الساعة ستدعم الشحن السريع بقوة 30 واط .

 

وس تقدم هواتف ZenFone 8  كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر من نوع Sony IMX686 من شركة سونى، مع كاميرات فائقة الاتساع ومستشعر للعمق.

 

وستأتى  هواتف ZenFone 8 من شركة ASUS حيث ستأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، ودقة + FHD ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

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