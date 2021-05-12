الأمن يضبط قائد جرار قام بفعل خادش للحياء للمواطنين بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم نشره على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك ) يتضمن قيام أحد سائقى الجرارات (كسح مياه الصرف الصحى) بمحافظة الشرقية بفعل حركة خادشة للحياء للمواطنين .

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( حاصل على دبلوم ويعمل سائق على جرار كسح مياه الصرف الصحى " ملكه وبدون لوحات معدنية " – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية ) وأقر بإرتكابه الواقعة عقب إعتراض الأهالى على قيامه بتفريغ حمولة الصرف الصحى بترعة القرية سكنهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .