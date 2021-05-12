صلاح عبدالفتاح يكشف عن تفاصيل احتفالية مئوية الترسانة

قال صلاح عبدالفتاح، أمين صندوق نادي الترسانة، إنه يتم التحضير حاليا لعمل احتفالية لمئوية الشواكيش تليق باسم نادى الترسانة.



وأضاف صلاح عبدالفتاح ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه تم الاتفاق مع مؤسسة أخبار اليوم على أن تتولى تفاصيل المئوية تحت اشراف أشرف صبحي وزير الرياضة.



وتابع :" أهم تفاصيل البروتوكول أن تقام المئوية في الأسبوع الأول في شهر أغسطس المقبل، وسوف تقام دورة من دور واحد، ستضم ناديين عربيين لم يتم تحديد أمسائهم حتى الآن، كما سيتم الاستعانة بلاعبين من ناديي الأهلي والزمالك وسنترك للناديين حق اختيار أسماء اللاعبين".



وواصل:" ستقام الدورة الودية على ملعب نادي الترسانة، وسوف يتم تكريم أبرز نجوم الفريق عبر تاريخه، ولن نختذل تاريخ الشواكيش في اسمين أو ثلاثة فقط وسنحرص على تكريم جميع النجوم".