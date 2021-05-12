برلماني: إشادة الأمم المتحدة بإجراءات مصر في دعم العمالة غير المنتظمة والسياحة تقدير دولي للوطن

خلال جائحة كورونا..



اعتبر النائب عبده ابو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، أن إشادة السيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بالإجراءات المصرية لمواجهة جائحة كورونا، واستجابتها السريعة ووضع حزم تحفيزية لدعم الفئات الأكثر تضررا والوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة، شهادة تقدير دولية من الأمم المتحدة بنجاح وسرعة التحرك لدى الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي في الجائحة.

واضاف ابو عايشه في تصريحات له اليوم، أن توقف المسؤولة الأممية في مصر كذلك أمام ما فعلته الحكومة من توسيع شبكات الضمان الاجتماعي مثل برنامج تكافل وكرامة ومد "المظلة" لكافة المحتاجين، يؤكد على قوة الإجراءات المصرية في التعامل مع الجائحة، بجانب صرف حزم تحفيزية، وفق المسؤولة الأممية التابعة للأمم المتحدة لقطاعات السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن ما تقوم به مصر في الجائحة أصبح مضرب الأمثال عربيا وعالميا، خصوصا وانها اتخذت كذلك قرار بتأجيل سداد اقساط البنوك نحو 6 أشهر خلال العام الماضي. ويتزامن هذا مع مشاريع اقتصادية فاعلة في العديد من الاتجاهات، وهو ما أدى في النهاية لخفض معدلات البطالة من 9% إلى نحو 7% لأول مرة، بما يؤكد نجاح مصر اقتصاديا ونجاح برنامج الإصلاحات الخاص بها.