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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة حريق ورشة تصنيع الفوانيس بالمطرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بشأن نشوب حريق داخل ورشة لتصنيع الفوانيس بالقاهرة

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق داخل مصنع "فوانيس" بمنطقة المطرية بالقاهرة .

بالفحص تبين أن الواقعة قديمة تعود إلى أول الشهر الجارى حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن لقاهرة بنشوب حريق داخل ورشة كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية .

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على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة لتصنيع "الفوانيس"  بدون ترخيص ، نتيجة حدوث ماس كهربائى وإمتداد النيران لصالة ألعاب رياضية كائنة بالطابق الذى يعلو الورشة المشار إليها بذات العقار.

تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداد النيران لباقى طوابق العقار،  أسفر ذلك عن  إصابة عدد من الأشخاص بحالة إختناق ، وتم نقلهم للمستشفى وقد خرجوا جميعاً  فى حينه عقب تحسن حالتهم وتلقيهم الإسعافات اللازمة .

تم ضبط مالك الورشة  وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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