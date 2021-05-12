برلماني: العدوان الإسرائيلي على غزة يستهدف الأحياء السكنية.. لابد من الاستماع لصوت مصر

طالب النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ إسرائيل بالاستماع لصوت مصر وإعمال العقل، واتخاذ خطوات نحو التهدئة بعد اشتعال الأوضاع في قطاع غزة، إثر التصعيد الإسرائيلي ومن جانب المستوطنين في القدس وبالتحديد في حي الشيخ جراح.

واضاف الدابي خلال تصريحات له اليوم، أن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية مغبة التصعيد، خصوصا وانها رفضت طلبا مصريا للتهدئة قبل يومين كما كشف وزير الخارجية سامح شكري، علاوة على فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته، وإصدار بيان قوي يوقف هذا التصعيد الخطير وسقوط الشهداء والمصابين في صفوف الفلسطينيين.

وشدد وكيل سياحة الشيوخ، أن القضية باختصار وكما قال وزير الخارجية، تعود في الأساس لانسداد الأفق السياسي وعدم وجود أي أفق للتسوية السياسية من جانب إسرائيل منذ سنوات طويلة وهو ما أدى الى الموقف الحالي.

وطالب الدابي المجتمع الدولى وكافة القوى بالضغط على رئيس الوزراء الاسرائيلي، نتيناهو، لسحب قراراته الأخيرة بتكثيف الهجمات والقصف على قطاع غزة. قائلا ان الأمور تتدهور وقد تؤدي إلى ما لاتحمد عقباه وعلى إسرائيل وقف قراراتها التصعيدية وكبح العدوان.

كما طالب البحر الأحمر مجلس الأمن بالانعقاد الدائم، وإصدار قرار سريع يجبر على التهدئة ووقف القصف.