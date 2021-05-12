انتشال جثتي شقيقين من نهر النيل في سوهاج

لقي شقيقان مصرعهما، غرقًا، أثناء الاستحمام في نهر النيل، أمام المستشفى العسكري، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بالواقعة- وفقا لما تقدم-.





وبالانتقال والفحص؛ تبين غرق كلاً من: “حامد علي حامد، ٢٠ عامًا، عامل، وشقيقه ”خليل" 17 عامًا، عامل"، ويقيمان بناحية الصلعا دائرة مركز شرطة سوهاج، أثناء الاستحمام في نهر النيل؛ لعدم إجادتهما السباحة.



وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.



وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.