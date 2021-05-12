نسرين أمين تفتح النار على محمد سامي وتكشف تفاصيل القبض عليها من قبل المخابرات الألمانية

نسرين أمين :

أنا المرأة التي هزمت الشيطان

شخصيتي مغرورة ولا أعرف التكبر

كبرها علينا.. تكشف سر هجومها على المخرج محمد سامي ومي عمر

نسرين أمين تكشف تفاصيل القبض عليها من قبل المخابرات الألمانية.. فيديو





قالت الفنانة نسرين أمين، إن أخاف من غضبي وبطبغي سريعة الغضب وهذا مدخل الشيطان لي ويسيطر علي من خلالها، مضيفة أنه خسرت ناس كتير بسبب غضبي.

وأضافت أمين ، أنه:"انا المرأة التي هزمت الشيطان واكسب على الشيطان كثيرا، وعلى طول بقول الصراحة والشيطان كان بيوسوس لي ماير مجيش العرافة.

كما كشفت الفنانة نسرين آمين، تفاصيل جديدة بشأن شخصيتها، مؤكدة انه لديها العديد من المميزات في شخصيتها.

وأضافت في حوار مع الاعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج العرافة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"أنني شخصية مغرورة من قبل نجاحي في التمثيل ولكني لست شخصا متكبرا تماما ومغرورك فقط".

وتابعت:"كلي مميزات ومنها انني صريحة، ولدي أمانة ولا اخون الأمانة واكتم الأسرار"، مستدركة أنه :"لدي شجاعة الاعتراف بحقيقتي وبنجاحي وفشلي في عمل فني".



وكشفت الفنانة نسرين آمين، تفاصيل جديدة عن مشوارها الفني وأي الأعمال التي لم تكن راضية عنها بعد مشاركتها فيها.



وقالت أمين ، إن مسلسل الأسطورة لم أكن راضية عن مشاركتي فيه، موضحة أنه تم خداعي في العمل ودوري تحديدا ورغم أن دوري حقق نجاح كبير في العمل.



وتابعت أن مخرج مسلسل الأسطورة هو من خدعني، ولم يعطيني الدور الذي قاله لي، والمخرج محمد سامي اذاني جدا.

وأوضحت، سبب هجومها وأزمتها مع المخرج محمد سامي ومي عمر، مؤكدة أن هذا الأمر له سبب قوي ومقنع بالنسبة لي.

وأضافت أمين، أنه :"محمد سامي هو اللي كبر مي عمر علينا، وكلنا كنا مثل بعضنا بمعنى في نفس المستوى، وهذا سبب نقدي لمحمد سامي وزوجته مي عمر".

ووجهت الفنانة، حديثها للمخرج محمد سامي، قائلة إنه :"ازاي تجيب واحدة محدش يعرفه وتطلعها على نجوم تانية افضل منها، وهذا أمر لا يصح تماما".

وكشفت ، تفاصيل القبض عليها في مدينة فرانكفورت الألمانية من قبل المخابرات الألمانية بسبب انتهاء مدة إقامتها.

وأضافت إن والدتها لا تعرف شيئًا عن هذه القصة وواقعة القبض عليها في فرانكفورت.

وواصلت :"تم تجاوز الأمر والعفو عني بسبب مشكلات في الرحلات الجوية.. وتم القبض عليا لمدة ساعتين".

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

كما قالت الفنانة نسرين أمين، إنها ليست راضية عن مشاركتها في مسلسل الأسطورة مع محمد رمضان، وكانت تتوقع ان يكون دورها مختلف ومغاير عما تم تقديمه لها.

وأضافت أن :"لكن تم تقديمه بصورة مغايرة"، موضحة:" قالوا لي إني دوري مهم، وأساسي وسيكون أمام محمد رمضان، بعكس ما حدث.

وتابعت :"أزمتي مع محمد سامي الذي خالف وعده بالدور الذي قدمه لي في البداية، ولم أهاجم زوجته مي عمر، ولكن محمد سامي هو اللى قدم مي عمر علينا وجعلها تتصدر المشهد.. وهذا شيء مدبر.. مي عمر مكنتش معروفة وأنا أكتر نجومية منها".