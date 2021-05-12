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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هنيدي يهنئ متابعيه بـ عيد الفطر .. شاهد

صدى البلد

هنأ الفنان محمد هنيدي متابعيه بـ مناسبة عيد الفطر المبارك ، ونشر صورة له في وهو طفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”. 

 

وعلق هنيدى قائلا “ كل سنة وانتم طيبين يا شباب ”.

 

و حرص النجم الكوميدي محمد هنيدي على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وشارك في هاشتاج “#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah, #الشيخ_جراح”من خلال صورة نشرها حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتب محمد هنيدي عبر صفحته: "في صمت العالم .. سنرسل اصواتكم للعالم#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah, #الشيخ_جراح".

فلسطين محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي

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