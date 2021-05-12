محمد هنيدي يهنئ متابعيه بـ عيد الفطر .. شاهد

هنأ الفنان محمد هنيدي متابعيه بـ مناسبة عيد الفطر المبارك ، ونشر صورة له في وهو طفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

وعلق هنيدى قائلا “ كل سنة وانتم طيبين يا شباب ”.

و حرص النجم الكوميدي محمد هنيدي على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وشارك في هاشتاج “#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah, #الشيخ_جراح”من خلال صورة نشرها حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد هنيدي عبر صفحته: "في صمت العالم .. سنرسل اصواتكم للعالم#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah, #الشيخ_جراح".