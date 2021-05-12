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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هاشتاج #غزة_تنتصر_للقدس ومحمد عساف يشارك فيه بكلمات مؤثرة

صدى البلد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج #غزة_تنتصر_للقدس،عبر من خلال العرب عن مساندتهم للشعب الفلسطيني الشقيق ورفضهم للإعتداء الصهيوني الغاشم.

كما شارك الفنان الفلسطيني محمد عساف في الهاشتاج وغرد قائلا:غزة الجرح النازف تروي للعالم بدماء ابنائها وعذابات وصبر اهلها قصة الصبر التي امتزجت بعذابات حصارها انها شامخة كشموخ القدس واهلي الشيخ جراح . اللهم احفظ اهلي وابناء شعبي في مهجة قلبي وبلدي فلسطين الحبيبة #غزة_تنتصر_للقدس #فلسطين #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح.

وجاءت أبرز التغريدات عبر الهاشتاج كالاتي:

_انتفاضة مدن الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948 تؤكد على حقيقة هامة هي أن إسرائيل التي نجحت في احتلال كثير من العواصم وقصور الحكم في الدول العربية عاجزة حتي الآن عن احتلال كامل فلسطين ويبدوا أنها ستظل كذلك حتي تزول #القدس_تنتفض #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية #غزة_تنتصر_للقدس

_قُمْ للقدسِ وحيِّ منْ فيهَا؛ إنَّ فيْ القدسِ أسودٌ تحميهَا #غزة_تنتصر_للقدس#تل_أبيب_تشتعل

_ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة" وحين تجلس على طاولة التفاوض يجب أن تكون لديك أوراق ضغط دائما. للأسف اتفاقيات السلام اسقطت من السلطة الفلسطينية كل أوراقها، فما عادت تملك من الأمر أي شيء. من حق أي شعب أن يدافع عن مواطنين وأرضه بالقوة والسلاح. #غزة_تنتصر_للقدس
 

وفي سياق أخر قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام في فلسطين في كلمة له عبر فضائية الأقصى : "لأهلنا في الداخل المحتل، انهضوا يا أهل البيت"، مع اشتعال الاشتباكات بين عرب إسرائيل في اللد والمستوطنين وقوات الاحتلال، والتي وصفت بـ"الحرب الأهلية".

وقال أبو عبيدة لأهل الداخل المحتل:"تحية لكم في كل ميدان تشعلون فيه فتيلا وكتائب القسام لكم ومنكم وبكم قريبة منكم وإنما النصر صبر ساعة".

وتابع: " يا أهل الضفة والداخل سنكون لكم سيفا ودرعا فاثبتوا في مواقعكم وانتزعوا حقكم".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، توجيه ضربة صاروخية هي الأكبر حتى الآن لـ "اسدود وعسقلان" المحتلتين.

وبحسب وكالة معا قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة : في ضربة صاروخية هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان بـ 137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير".

القدس فلسطين

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