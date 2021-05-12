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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل فهموا الرسالة؟ ..هكذا تفاعل الإعلام العالمي مع تغريدة صلاح عن "قتل الأبرياء"

محمد صلاح وبوريس
محمد صلاح وبوريس جونسون

أثارت تغريدة اللاعب المصري محمد صلاح جناح ناجي ليفربول الإنجليزي، تعليقا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي طالب خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتدخل، ردود أفعال من الصحف والوكالات العالمية، والتي نستعرض في هذا التقرير “البعض” منها.

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وقال صلاح في تغريدته التي "طال انتظارها" من قبل عشاقه في الشرق الأوسط الذين طالبوه بالخروج عن صمته:"أدعو جميع قادة العالم، بما فيهم رئيس وزراء البلد الذي كان موطناً لي طيلة السنوات الأربع الماضية (بوريس جونسون)، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور. طفح الكيل".

وقال موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي إن صلاح قدم التماساً علنياً لبوريس جونسون وقادة العالم لوقف العنف وقتل الأبرياء، وأشار الموقع إلى مقتل أكثر من 62 فلسطينياً في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لغزة.

بينما ركزت قناة "روسيا اليوم" على تعبير صلاح "طفح الكيل" مشيرة إلى "الصراع الدامي الذي دار حول منطقة يعتبرها المسلمون واليهود والمسيحيون مقدسة (القدس)". لافتة إلى دعوات العديد من الشخصيات المسلمة البارزة من الرياضيين إلى وقف قتل الفلسطينيين.

وقالت القناة إنه عند أقل من ساعة من نشر الرسالة ، تم بالفعل إعادة تغريد رسالة صلاح 40 ألف مرة وحازت على أكثر من 100 ألف إعجاب.

وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندرد" البريطانية إن صلاح يطالب قادة العالم لإنهاء قتل الأبرياء، وإن "مهاجم ليفربول غرد بـ(طفح الكيل) في تغريدة على تويتر، موجها الحديث لرئيس الوزراء البريطاني، رغم أنه لم يكشف عما يشير إليه".

وقالت قناة "تي آر تي" التركية إن "صلاح يوجه دعوة لزعماء العالم من أجل فلسطين".

وقالت صحيفة "سي إتش في نوتسياس" التشيلية "صلاح يتحدث: رسالة نجم ليفربول لبوريس جونسون بشأن تفجيرات غزة"، وأضافت أن صلاح انضم إلى النجم الجزائري رياض محرز في المطالبة بوقف العنف ضد الأبرياء، مشيرا إلى الوضع الخطير في غزة وسقوط عشرات القتلى من الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية.

وبخلاف الانتقادات التي نالت من صلاح خلال الساعات الماضية بسبب تأخره في اتخاذ موقف داعم للفلسطينيين، بل ووصلت حد التشكيك في اللاعب الذي لديه سجل واضح في مساندة القضية الفلسطينية، فقد وجه البعض انتقاداً بأن صلاح لم يذكر في تغريدته تمييزاً بأن الضحايا الأبرياء من الفلسطينيين، ولكن بيد أن الصحف العالمية تعلم جيداً موقف صلاح وفسرته بأنه يقصد الفلسطينيين، فيما عدا صحيفة “إيفيننج ستاندرد” التي تجاهلت صورته أمام المسجد الأقصى التي نشرها بالتزامن مع تغريدته المذكورة.

ويشار إلى أن بعض الصحف الكبرى في العالم تجاهلت تغريدة صلاح، ربما لكونها منحازة إلى الجانب الإسرائيلي مثل "ديلي ميل" و"الجارديان" البريطانيتين، و"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتين.

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