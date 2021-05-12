انجى علاء توجة رسالة لـ أحمد صلاح حسني ... شاهد

وجهت الكاتبة انجى علاء رسالة للفنان أحمد صلاح حسني من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” .

وكتبت انجى علاء : بتشرف اني اشتغلت مع النجم أحمد صلاح حسني ومبسوطة بردود الأفعال عن حلقة النهارده..

واضافت : هفتقد شخصية رامى غصب عني هو كان محتاج يكفر عن ذنبه وكلام سارة شجعه ينتهز الفرصة ويضحي بنفسه وممكن يكون نط من القطر وعاش كوفيد٢٥ تأليف إنجي علاء/ستايلست إنجي علاء ".

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.