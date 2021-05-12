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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الممارسات الإسرائيلية داخل الأقصى إرهاب منظم وأمر يخالف أبسط حقوق الانسان

مجلس النواب
مجلس النواب

أدان المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بشدة اقتحام سلطات الاحتلال الاسرائيلى  لساحة المسجد الأقصى و إرتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات فى مواجهات المسجد الأقصى الى المئات من الشباب والرجال والنساء الفلسطينيين.

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 ووصف " الجبلى " فى بيان له اصدره اليوم قيام سلطات الاحتلال  الإسرائيلى باقتحام ساحات المسجد الأقصى واطلاق الرصاص المطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين والذى أدى لسقوط شهداء ومصابين واعتقال آخرين بأنه ارهاب منظم وامر يخالف ابسط حقوق الانسان فى ممارسة شعائره الدينية خلال شهر رمضان المعظم مطالباً المجتمع الدولى بأسره خاصة الامم المتحدة ومجلس الأمن سرعة التحرك لوقف هذه الممارسات الاسرائيلية غير الشرعية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الانسان.

 

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى ان صمت وتخاذل المجتمع الدولى كان فى مقدمة الاسباب التى تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيونى من عمليات قتل وابادة وتوسيع وبناء المستوطنات داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة مشيراً الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلى سوف تواصل اعمالها الارهابية والاجرامية ضد الفلسطينين طالما ظل المجتمع الدولى صامتاً ويكتفى بان يكون متفرجاً.

 وطالب النائب  المجتمع الدولى تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى لمواجهة الأعمال الارهابية والإجرامية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى مشيداً بالموقف الحاسم من الدبلوماسية المصرية تجاه الممارسات غير الشرعية من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين وكان ذلك واضح فى البيان الرسمى لمصر الذى اصدرته الخارجية المصرية مؤكداً ان العالم كله على ادراك ووعى كاملين بموقف مصر الواضح والصريح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية فمصر كانت ولاتزال وستظل مع ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى طالبت سلطات الكيان الاسرائيلى بالوقف الفورى لأعمالها الاجرامية ضد الفلسطينين بمحيط المسجد الأقصى.

الأمم المتحدة الدبلوماسية المصرية حقوق الإنسان المجتمع الدولي مجلس الشيوخ اشتباكات

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