بعد تسجيل 5 لقاحات.. هيئة الدواء : خطة عاجلة لدعم ومتابعة التصنيع محلياً

وضعت هيئة الدواء المصرية خطة عاجلة لدعم ومتابعة تصنيع لقاحات كورونا محليا بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وذلك من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع محليا وفقا للمعايير العالمية.

والهيئة كجهة رقابية منوطة بالتأكد من مأمونية وجودة وفاعلية اللقاحات المستخدمة فى مصر من خلال تقييم المستندات الخاصة بهذه اللقاحات وتحليلها بمعامل هيئة الدواء للتأكد من مطابقاتها للمعايير العالمية.

وتحرص الهيئة على تنفيذ استراتيجية الدولة وتطبيق معايير التصنيع الجيد لضمان مأمونية وجودة اللقاحات من أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري، وذلك من خلال محوريين أساسيين هما تنوع مصادر لقاحات كورونا، وتوطين صناعتها محليا.

ومنحت هيئة الدواء المصرية رخصة الاستخدام الطارئ لخمسة لقاحات حتى الآن، وهم لقاح "سينوفارم" و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، ولقاح "سبوتنيك v" ولقاح "استرازنيكا AZD 1222" ولقاح "كورونا فاك".