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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تألقه.. حسام عاشور يغيب عن لقاء الاتحاد وطلائع الجيش | اعرف السبب

حسام عاشور لاعب الاتحاد
حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري

يغيب حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن المشاركة مع فريقه في اللقاء المقبل، أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري، والمقرر لها يوم السبت 15 مايو؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
 

وأصبح حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حديث جماهير زعيم الثغر بعد الظهور بشكل متألق في مباراة فريقه اليوم أمام نادي إنبي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

 

وخاض حسام عاشور المباراة كاملة لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الفريق السكندري ليتمكن من تقديم مستوى متميز خلال مواجهة إنبي.
 

وخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني، لتحاليل “رابيد تيست” قبل المباراة القادمة.

حسام عاشور الاتحاد السكندري الدوري المصري انبي حسام حسن

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