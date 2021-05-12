أحمد حلمي يشارك متابعيه بصورة له من مسلسل الاختيار 2 .. شاهد

شارك الفنان أحمد حلمي متابعيه بصورة له من مسلسل الاختيار 2 وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق أحمد حلمي قائلا “ الاختيار 2 ” .

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون لمسلسل الاختيار 2 ظهور خاص للفنان أحمد حلمي ، الذي يظهر بدور مواطن يدعى محمد، فقد ابنته في انفجار عبوة ناسفة، ويستدعيه الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) في مبنى الأمن الوطني، ويعزيه.

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.