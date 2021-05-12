تأجيل مباراة الإنتاج وبيراميدز وإقامتها بدون اللاعبين الأولمبيين

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب نادي بيراميدز بتأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي فى الدورى الممتاز.

وكان مقررًا إقامة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي يوم 19 مايو الحالي ضمن مسابقة الدوري الممتاز ، وذلك لإقامتها بين مباراتي بيراميدز الأفريقيتين.

على أن تقام مباراته مع الإنتاج خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي بدون لاعبيه الدوليين.

فيما رفض الاتحاد طلب بيراميدز بتأجيل مباراته أمام المقاولون في الدوري لإقامتها بعد مباراتيه الأفريقيتين.