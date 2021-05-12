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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في حفل بـ كفر شكر .. ثقافة القليوبية تحتفل بالطفل اليتيم خلال رمضان

فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم قصر ثقافة كفر شكر حفلا لتكريم 91 طفلاً يتيماً خلال شهر رمضان من المتفوقين، تضمن الحفل عرض تنورة تراثية وفقرة غنائية إضافة لتوزيع هدايا عينية عليهم بحضور رئيس الإقليم ومدير عام الفرع، كما نظم كل من بيت ثقافة سنديون ومكتبة البقاشين ومكتبة كفر طحلة ورشة رسم للأطفال لمظاهر عيد الفطر المبارك.

أقام نادي الأدب بقصر ثقافة بهتيم أمسية شعرية أدارها الشاعر عبدالناصر أحمد، استهلت بقصيدة "حب عمري" للشاعرة إسراء بدر، ثم قصيدة "متاهة رجل" للشاعرة إيمان صالح، وقصيدة "العناوين" لعبدالناصر أحمد. بينما قدمت فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي عرض فني لرواد مركز شباب قرية الكوم الأحمر، إلى جانب تقديم البيت لمحاضرة للسيدات بعنوان "فن الطهي".

بثت صفحة الفرع الرسمية محاضرة أعدتها مكتبة كفر علي شرف الدين بعنوان "اللغة المصرية القديمة" للباحث الأثري محمد ماهر، منطقة آثار القليوبية، تحدث فيها عن اللغة المصرية القديمة وحجر شامبليون وأهميته وتصحيح لعدد من المعلومات الغير صحيحة تاريخيا حول هذا الموضوع، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة بعنوان "التسامح وأثره على المجتمع" بصوت عزة السيد، بينما قدم بيت ثقافة الخانكة ورشة حكي للأطفال بعنوان "جائزة الصائمين لرمضان" بصوت نورا أحمد.

هيئة قصور الثقافة ثقافة كفر الشيخ فعاليات ثقافية وفنية انشطه متنوعة اخبارثقافية

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