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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

نهاية ملوك الجدعنة.. عودة سرية وسفينة وفاتن للحارة وقتل زاهي العتال

مسلسل ملوك الجدعنة
مسلسل ملوك الجدعنة

انتهت أحداث مسلسل ملوك الجدعنة مع إذاعة الحلقة رقم 30 التي شهدت عودة سرية وسفينة مرة أخرى إلى صداقتهما بعدما اتفقا على جميع أفراد العصابة وتمكنا من إيقاعهم.
 

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ملوك الجدعنة الـ 29 .. الحلقة تكشف خيوط مؤامرة مجدي والعتال ضد سرية وسفينة

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ملوك الجدعنة الحلقة 28.. مؤامرات حول سرية وسفينة وفاتن حرفوش في أزمة جديدة

قتلت عواطف شقيقة فاتن، حرفوش، زوجها الذي استولى على منزل ومحل والديهما، وأبرأت ذمة فاتن أمام الحارة لتعود مرة أخرى لتجارة والدها وتربية أبناء شقيقتها التي قبضت عليها الشرطة.
 

وتزوجت نجلاء من ناصر مرة أخرى وأنجبت منه توأم بعد عودة الجميع إلى الحارة في نهاية الحلقة الأخيرة من ملوك الجدعنة.
 

وبعدما تأكد سرية من براءة فاتن؛ كتب صالون التجميل الذي تعمل به باسمها بعد شرائه وطلب الزواج منها ووعدها بانتهاء عهد الشقاء.
 

وقتل زاهي العتال سليم عدرا بعدما استولى على كل ممتلكاته، فيما أوقع سرية مجدي في فخ بمساعدة بسنت التي اصطحبته إلى مخزن المخدرات بالتزامن مع وصول الشرطة فقتلها وألقي القبض عليه.


واتفق كل من سرية وسفينة على اللقاء والتظاهر بنية قتل بعضهما البعض حتى ظهر زاهي العتال فتحول المشهد وعلى طريقة بوليوود تبادل الجميع إطلاق الرصاص في معركة انتصر فيها الصديقين وعادا لأخوتهما مرة أخرى بعدما اشتركا في قتل العتال للمرة الثانية.

 

وعاد الجميع إلى الحارة وتزوج سفينة من حبيبته روان، وتخلص سعيد من بسنت التي كانت تنوي له ولشقيقه الشر، واحتفل الجميع بقدوم العيد.

 

وحرص المخرج أحمد خالد موسى على عرض كواليس تصوير مسلسله الرمضاني الناجح ملوك الجدعنة وبعض اللقطات من التحضير لمشاهد الأكشن والضرب بالعمل الذي صور بأكمله في لبنان.

مسلسل ملوك الجدعنة مسلسل ملوك الجدعنة سفينة المخرج أحمد خالد موسى

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