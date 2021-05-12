ليلة القدر وفضل نزول القرآن في شهر رمضان بثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان" ليلة القدر وفضل القرآن" تحدث خلالها محمد أسعد عن فضل نزول القرآن في شهر رمضان وفي ليلة القدر والحفاظ علي قراءته وتدبره وأنه يملأ القلب إيمان، كما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "التسامح" أوضح فيها بدوي عبدالعظيم تعريف مفهوم التسامح وأهمية التسامح في حياة الفرد والمجتمع وأنواع التسامح والأديان السماوية تدعو إلى التسامح.

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة أونلاين بعنوان "إطلالة على الشعر الحديث" أوضح محمد جاد المولى تطور الشعر من قديمه لحديثه والقصيدة الحديثة وشكلها وبداية قصيدة التفعيلة قبل وصول قصيدة النثر والحالات التاريخية والموروث الشعبي في القصيدة الحديثة، بجانب ورشة فنون تشكيلية بعنوان "استخدام قص الورق الملون" تنفيذ الفنانة التشكيلية صفاء حسن قرشي مستخدمة "فرخ كانسون، مقص، ورق تصوير ملون، غرا"، وكذلك نفذ القصر ورشة فنية بعنوان "أرسم بلدك" نفذتها نرمين سمير مستخدمة ورق أبيض وألوان فلوماستر، ونفذ القصر ورشة فاصل مصحف من الخرز نفذتها أنوار أيمن مستخدمة "خرز سبح، حلقات صغيرة، عدد 2 دلاية، مسمار مقطر، بجانب عرض لفرقة الأقصر للموسيقي العربية وغنى الفنان سيد موسى أغنية"مغرم صبابة"، بالإضافة إلى عرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وقدموا "رقصة العصاية، الصعيدى" بقيادة المدرب مصطفى أحمد برعي، كما اقيمت أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي وألقى قصيدة "قوس قزح"، وكذلك أعدت مكتبة الضبعية الثقافية أمسية شعرية رمضانية وألقى الشاعر سيد صدقى قصيدة" هييء له الروح".

نظم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الآداب العامة في رمضان"، بجانب أمسية دينية وتحدث فيها محمود الجندي عن فضل شهر رمضان والصيام وقراءة القرآن ونزوله في شهر رمضان، بجانب ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة قرأت لك وكتاب بعنوان "التغيرات المناخية" تأليف مروة رمضان حافظ سردته وردة حسن، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية "رسم الاحتفال بعيد الفطر المبارك" نفذها فيصل عبد العزيز، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس.