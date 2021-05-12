أخبار التكنولوجيا.. تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. وهذا ما يحدث لحسابك في واتسآب بدءًا من 15 مايو

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمى هواتف Galaxy .. تفاصيل

أصدرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية تحذيرا عاجلا لكل مستخدمى هواتف Galaxy بشأن ثغرة أمنية خطيرة تضرب هواتف أندرويد، حيث نبهت مستخدميها إلى ضرورة تثبيت تحديث طارئ أصدرته لمعالجة هذه الثغرة.

بالصور .. تسريبات تستعرض تصميم هواتف iPhone 13



القادمة يبدو أن شركة Apple آبل الأمريكية، ستحدث نقلة نوعية كبيرة فى هواتفها القادمة iPhone 13 ، حيث ستأتى الهواتف بعدد من المميزات التي طال انتظارها والتى طالب بها الكثير من المستخدمين إدراجها فى الهواتف، ويظهر أن الشركة بالفعل فى طريقها لإطلاق هواتف آيفون من نوع آخر.

تسريبات تكشف أسعار هواتف ZenFone 8 من ASUS .. مواصفات



كشفت تسريبات جديدة سعر مجموعة هواتف ZenFone 8 القادمة من شركة ASUS ، حيث ستكون الهواتف عبارة عن هاتفى ZenFone 8 و ZenFone 8 Flip ، والتى تأتى بعدد من المواصفات الكبيرة.

آبل تكشف سبب حذفها مليون تطبيق على متجرها App Store



قالت شركة Apple آبل الأمريكية إنها رفضت أكثر من مليون تطبيق تم تقديمها إلى متجر التطبيقات الخاص بها App Store وذلك في عام 2020، حيث لم تستوف التطبيقات سياسة وقوانين الشركة.

هذا ما يحدث لحسابك فى واتسآب بدء من 15 مايو المقبل



يبدأ تطبيق الدردشة الأشهر فى العالم WhatsApp واتسآب، في إيقاف تشغيل الميزات الرئيسية تدريجيا حتى يوافق المستخدمون على شروط سياسته الجديدة، وذلك بدءا من يوم 15 مايو المقبل.

أصبحت ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم.. إيثيريوم تتخطى 4 آلاف دولار



فى ارتفاع قياسي للمرة الأولى، أصبحت عملة Ethereum إيثيريوم المشفرة ثانى أكبر عملة مشفرة في العالم حيث تخطت 4000 دولار أمريكى، وذلك بعد عملة بيتكوين Bitcoin التى بدأت فى التراجع مؤخرا.

ألمانيا تمنع فيسبوك من استخدام بيانات واتساب لمخاوف تتعلق بالخصوصية



منع منظمو حماية البيانات في ألمانيا، عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من استخدام بيانات من مستخدمي تطبيق "واتسآب".

بعد أيام من إطلاقها.. باحث يخترق أجهزة التتبع AirTags من آبل



استطاع باحث متخصص فى مجال الأمن الإلكترونى اختراق أجهزة التتبع AirTags ، والتى تم الكشف عنها فى مؤتمر Spring Loaded الذى تم عقده مؤخرا من قبل شركة آبل فى أواخر أبريل الماضي.