نهاية سعيدة لمسلسل حزين.. ضل راجل الحلقة الأخيرة .. القبض على الجناة وزواج شهد

مسلسلات رمضان 2021

أسدل الستار على الأحداث المثيرة لمسلسل ضل راجل في الحلقة 30 بعد ما حصل كابتن جلال وابنته شهد على حقهما وعادت إليهما الطفلة هدى.

استجاب خليل إلى تهديد كابتن جلال وأعاد حفيدته إليه في مقابل تسليم ابنته، لكن سليم ومعه بلطجية تدخلوا بنية قتل الطفلة وجدّها والتخلص من هذه المشكلة نهائيا لولا تدخل الشرطة.

تمكن ضابط المباحث من تتبع هاتف كابتن جلال وأنقذه في الوقت المناسب بعد عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات بين جميع المشاركين في موقف الخطف والتهديد.

ألقي القبض على سليم بعد قتله لعمرو صديقه ومعه حازم وغادة ووالدها، ووجهت إليهم التهم التي قاموا بها في الحلقات السابقة من مسلسل ضل راجل سواء بالشروع في القتل أو الخطف أو القتل العمد.

تزوجت شهد من سعيد المحامي بعد موافقة والديه، وتصالح كابتن جلال مع شقيقته التي أعاد زوجها زغلول إليه عقد شقته وحقه الذي سرقه منه في وقت سابق.

طلب ضابط المباحث يوسف من الدكتورة ملك الزواج، وعادت الفنانة إنعام سالوسة الجدة إلى زوجها خال كابتن جلال.

مرت سنوات وأصبحت الحفيدة هدى أكبر سنا وأقرب إلى جدها، وأنجبت شهد من سعيد مرة أخرى.