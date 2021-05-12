علاجات منزلية طبيعية للتخلص من الصداع بسرعة

العلاجات الطبيعية للصداع الشديد هي أفضل طريقة لمعالجة المشكلة إليك 7 علاجات منزلية علاج الصداع أو الوقاية منها يقدمها موقع برايت سايد

1. شُرب الكثير من المياه:



أول شيء يجب عليك اتباعه للمساعدة في تخفيف الصداع؛ هو اشرب كمية كافية من الماء.



2. شاي الزنجبيل:



قد يكون الصداع النصفي أسوأ في بعض الأحيان، لدرجة أنه يمكن أن يسبب الغثيان والقيء، ويمكن أن يساعد الزنجبيل في تحفيز الهضم، ومنع حدوث نوبة شديدة من الغثيان والقيء.



3. ممارسة التأمل:

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي المزمن؛ عليك ممارسة التأمل، فقد يساعد ذلك على تخفيف الصداع، وخاصة الصداع النصفي، وصداع التوتر.



4. الكافيين:



ثبت أن الكافيين يخفف من تأثير عدد من أنواع الصداع، وخاصة الصداع النصفي، ويمكن أن يساعد فنجان من القهوة أو الشاي، في تقليل الضغط، وتهدئة عقلك.



كما ثبت أن الكافيين له خصائص تضييق الأوعية؛ والذي يؤدي إلى التحكم في تدفق الدم.



5. الفيتامينات والمعادن:

في كثير من الأحيان يرتبط الصداع أيضًا بنقص الفيتامينات والمعادن، وعلى سبيل المثال: يمكن أن يساعد تناول الكمية المناسبة من المغنيسيوم على استرخاء الأوعية الدموية، وقد ثبت أن فيتامين B2 وB12 يعالج الصداع.



حاول اتباع نظام غذائي متوازن، وتجنب تخطي وجباتك، أو استكمل وجبتك بمكمل غذائي جيد؛ للمساعدة في تلبية متطلباتك.