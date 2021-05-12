وزن الواحدة 140 كيلو.. تغيير إنارة الحد الشرعي لبداية الطواف بالحرم المكي

غيّرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإنارة المخصصة لبداية الطواف، واستبدالها بإنارة باللون الأخضر، داخل أبليك مذهب يحاكي الطابع المعماري والهوية البصرية بالمسجد الحرام وذلك ليسهل الاستدلال به من الطائفين وإمكانية رؤيتها بوضوح.

ويصل ارتفاعها إلى (186) سم، وعرضها (54) سم، وقطرها الداخلي (58) سم، ويبلغ وزن الواحدة منها (140) كجم.



وأكدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بأن هذا الاهتمام والحرص يأتي لإثراء تجربة كافة الإمكانيات والتقنيات الحديثة في سبيل تطوير الأنظمة، ويأتي ذلك استكمالاً لخطة الرئاسة العامة التشغيلية خلال موسم رمضان لهذا العام (1442هـ).