لعدم دعوته على عيد ميلاد.. رجل يهجم على حفل ويقتل كل المدعوين

في تصرف عنيف وغير متوقع، قام رجل باقتحام حفل عيد ميلاد حاملاً معه سلاح ناري، واستخدمه في قتل عدد من الموجودين حزناً على عدم دعوته للانضمام إلى الحفل.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال المسئولون في كولورادو إن رجلاً مسلحًا قتل 6 أشخاص في إطلاق نار جماعي خلال حفل عيد ميلاد نهاية الأسبوع، بعد ما شعر بالاستياء من عدم دعوته.

وأوضحت الشرطة أن القاتل يدعى «تيودورو ماسياس» وعمره 28 عاماً، وكان قد أطلق النار على صديقته ساندرا إيبارا بيريز (28 عاماً) و5 من أقاربه قبل أن يطلق النار على نفسه أيضًا، خلال الحفل الذي أقيم في "كانتربري موبايل هوم بارك" في كولورادو.

وكان الحفل لـ 3 أقارب تفي 2 منهم، وجاء الهجوم بعد أقل من شهرين على إطلاق نار جماعي نتج عنه 11 قتيلاً، في محل بقالة في مدينة بولدر شمال وسط كولورادو، فيما قالت الشرطة إن المسلح الذي قتل أصدقائه دخل في صراع مع العائلة في وقت سابق قبل حوالي أسبوع.

وأوضح قائد شرطة كولورادو سبرينجز، أن هذا العمل المروع يرجع إلى تعرضه للعنف المنزلي، وإصابته بخلل عقلي أدى إلى قتل الجميع بإطلاق النار، وكان قد نجا 3 من المدعوين بالصدفة، بعد ما غادروا الحفل للحصول على شيء من أحد الجيران قبل وقت قصير من إطلاق النار.



وقالت الشرطة إن ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام و 11 عامًا شهدوا إطلاق النار ولم يتعرضوا لأذى جسدي، حيث تم العثور على 17 غلافًا للرصاص في المنزل، ووقع إطلاق النار بعد منتصف الليل بقليل.