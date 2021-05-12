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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة كابول الحلقة 29 .. الأمن ينجح فى إعادة طارق لطفى إلى مصر

طارق لطفى
طارق لطفى

شهدت الحلقة 29 من مسلسل القاهرة كابول العديد من الأحداث ، ومنها نجاح الامن المصرى فى إعادة الشيخ رمزى “ طارق لطفى ” إلى مصر وبدء التحقيق معه . 

كما عرض طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” على طليقته أن يردها الى عصمته مرة أخرى مؤكداً أنه بحاجة إلى الجو الأسرى . 

 

أحداث الحلقة السابقة : 

 

شهدت الحلقة 28 من مسلسل القاهرة كابول العديد من الأحداث ومنها موافقة منال “ حنان مطاوع ” ، على الزواج من الشيخ رمزى “ طارق لطفى ” بعد ان سافرت اليه ، الا انه اشترطت ان ياتى الى مصر لطلبها من والدها . 

 

وقد ادعت منال “ حنان مطاوع ” المرض وذهبت الى المستشفى ، حين قام الشيخ رمزى بزيارتها قاموا بتخديره . 

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كواليس مسلسل القاهرة كابول :

 

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر

 

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

 

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

 

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

 

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

طارق لطفي حنان مطاوع خالد الصاوي شيرين نبيل الحلفاوي القاهرة كابول فتحي عبد الوهاب مسلسل القاهرة كابول عبد الرحيم كمال

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