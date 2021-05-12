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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسائل النائب محمد أبو العينين للاعبي سيراميكا كليوباترا بعد رباعية بيراميدز

لاعبو سيراميكا كليوباترا
لاعبو سيراميكا كليوباترا

وجه النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، رسالة مهمة، للاعبي الفريق، والجهاز الفني، قبل لقاء سموحة، المقرر إقامته ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.


وطالب النائب محمد أبو العينين، لاعبي الفريق بنسيان الفوز الكبير الذي حققوه على نادي بيراميدز، بنتيجة 4 أهداف مقابل 2، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تشهد تحديات ضخمة، تحتاج لجهد جماعي كبير، من أجل اقتحام المنافسة على المربع الذهبي، والسعي نحو تحقيق هدف الفريق من الموسم الحالي، بنيل شرف تمثيل مصر في البطولة الإفريقية.
 

وقال أبو العينين، في رسالته التي نقلها للاعبين عبر  المهندس طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة، ومعتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن الفوز الكبير على بيراميدز، يجب أن يكون حجر الزاوية الذي ينبغي على اللاعبين والجهاز الفني البناء عليه، باعتباره الخطوة الأولى نحو استرداد مكانة الفريق الكبيرة، ونتائجه المميزة، في ظل التدعيمات الضخمة التي ساعدت على الانطباع الجيد عن الفريق لدى الشارع الرياضي المصري بشكل عام، والكروي بشكل خاص.


وعاد فريق سيراميكا كليوباترا للتدريبات الجماعية عقب الراحة السلبية التي حصل عليها عقب مباراة بيراميدز، استعدادا لخوض مباراة سموحة بالجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري، يوم السبت المقبل، على ملعب استاد السويس.

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رسائل النائب محمد أبو العينين للاعبي سيراميكا كليوباترا بعد رباعية بيراميدز

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