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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة علي معلول تخطف الأنظار بالشعر الأشقر.. شاهد

زوجة على معلول
زوجة على معلول

نشرت مريم زيني، زوجة الدولي التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مريم معلول، مرتدية سترة شيفون أنيقة باللون الأبيض، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياج جذاب أبرز جمال ملامحها.


وأكد تقرير تونسي، غياب  علي معلول لاعب النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام صن داونز، المقرر لها، 15 مايو الجاري، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
 

وذكرت صحيفة “ تونس الرقمية”، أن علي معلول يحتاج من أسبوعين إلا ثلاثة، وبالتالي لن يشارك مع الأهلي، في مباراة الذهاب أمام صن داونز.

تونس النادي الأهلي صن داونز علي معلول دوري ابطال افريقيا صورة جديدة

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