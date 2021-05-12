مدرب الإسماعيلي : أزمة خصم النقاط في طريقها للحل.. ونسعى لتحسين مركزنا بجدول الدوري

نسعى لتحسين مركز الدراويش في جدول الدوري

أبدى حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، سعادته بالأداء الذي يظهر به الدراويش خلال الجولات الماضية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورت 2، عن أزمة ناديه مع نادي النجوم بسبب إبراهيم حسن قائلاً:"لن يتم خصم النقاط وسيجلس مسؤولو النادي مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم وسيتم الاتفاق على طريقة للدفع".



وتابع المدرب العام للإسماعيلي: "النقاط في المباريات لا تأتي بالسهل بل بتعب من اللاعبين، والفريق كان به لاعبون بأسماء كبيرة ولكن لا يفعلون شيئاً والآن يلعبون بشكل مميز ويريدون عمل شيء مميز للنادي".

وأتم حمد إبراهيم تصريحاته بالإشارة إلى أنهم يعملون على تحسين مركز الدراويش في جدول الدوري لتقليل الضغوط ومن ثمّ الظهور بصورة أفضل في المباريات.

ويحتل الإسماعيلي المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة جمعهم من 21 مباراة.