عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نسعى لتحسين مركز الدراويش في جدول الدوري

مدرب الإسماعيلي : أزمة خصم النقاط في طريقها للحل.. ونسعى لتحسين مركزنا بجدول الدوري

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أبدى حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، سعادته بالأداء الذي يظهر به الدراويش خلال الجولات الماضية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورت 2، عن أزمة ناديه مع نادي النجوم بسبب إبراهيم حسن قائلاً:"لن يتم خصم النقاط وسيجلس مسؤولو النادي مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم وسيتم الاتفاق على طريقة للدفع".


وتابع المدرب العام للإسماعيلي: "النقاط في المباريات لا تأتي بالسهل بل بتعب من اللاعبين، والفريق كان به لاعبون بأسماء كبيرة ولكن لا يفعلون شيئاً والآن يلعبون بشكل مميز ويريدون عمل شيء مميز للنادي".

وأتم حمد إبراهيم تصريحاته بالإشارة إلى أنهم يعملون على تحسين مركز الدراويش في جدول الدوري لتقليل الضغوط ومن ثمّ الظهور بصورة أفضل في المباريات.

ويحتل الإسماعيلي المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة جمعهم من 21 مباراة.

الدوري الممتاز نادي النجوم نادي الإسماعيلي الاسماعيلي الدراويش حمد ابراهيم بطولة الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلن مفاجأة صادمة بشأن سلالة كورونا الهندية

حدث ليلاً| 1180 إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة.. مصدر أمني يكشف حقيقة خطف الفتيات بالقليوبية.. قصف إسرائيلي عنيف على غزة

غارات إسرائيلية على غزة تدمر المقر الرئيسي لشرطة حماس.. شاهد

محافظ الفيوم يُسعف شابًّا صدمته سيارة على الطريق

الكشف عن سبب وفاة أحمد صلاح حسني في مسلسل كوفيد 25

سؤال برلماني بشأن أزمة تكليف الصيادلة دفعة 2018 و 2019

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

أسعار الذهب فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 11-5-2021

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-5-2021

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحان الشهادة الإعدادية

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب.. شاهد انفجار سفرة وتطاير زجاجها أثناء نوم صاحبتها دون سبب واضح |صور

يستخدمها المشاهير.. شاهد أغرب خدعة لالتقاط أفضل الصور على إنستجرام

بعد إصابة إيلون ماسك .. أعراض متلازمة أسبرجر

بتوجيهات الرئيس السيسي .. القوات المسلحة تحتفي بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ