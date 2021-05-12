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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة لتناول مسمارين يوميًا من القرنفل

القرنفل
القرنفل

فوائد صحية مدهشة للقرنفل لصحتك  إليك أبرز فوائد تناول مسمارين من القرنفل يوميًا وفقًا لموقع بولد سكاى الهندى.

1.  عناصر غذائية مهمة
 

يحتوي القرنفل على سعرات حرارية منخفضة ولكنه مصدر غني بالمنجنيز. هم على خلاف ذلك مصدر غير مهم للمغذيات.

 

2. نسبة عالية من مضادات الأكسدة

 

يحتوي القرنفل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك الأوجينول ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي.

3. قد يساعد في الحماية من السرطان


تظهر دراسات أنبوب الاختبار أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تقلل من نمو الخلايا السرطانية وتعزز موت الخلايا السرطانية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه التأثيرات على البشر.

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4. صحة الكبد


تظهر بعض الدراسات أن القرنفل والمركبات التي تحتويها قد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية الكبد.

 

5. قد يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم


أظهرت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في تعزيز إنتاج الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم.

6. قد يعزز صحة العظام


تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن مستخلص القرنفل والمنغنيز قد يساعدان في زيادة كثافة المعادن في العظام. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه الآثار.

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