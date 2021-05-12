عبدالحميد بسيوني : الطلائع يستحق المكانة التي وصل إليها في الدوري

قال عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، إن فريقه يستحق المكانة التى وصل إليها فى الدوري الممتاز عقب تحقيق الفوز فى أربع مباريات على التوالي.

وأضاف عبدالحميد بسيوني ، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورت 2 : "نجحنا في الفوز أمام المحلة بعد نتائجهم الجيدة وواصلنا تقديم العروض الطيبة التي نقدمها في الدور الثاني فحللنا نقاط القوة والضعف لديهم واللاعبون عملوا جيدًا في الملعب والمحلة فريق محترم".

وتابع مدرب طلائع الجيش:"أجلس كثيراً مع عمرو جمال وأتحدث معه على المستوى النفسي والفني منذ الموسم الماضي وكذلك أحمد سمير وكل اللاعبين، طلائع الجيش يمتلك لاعبين جيدين ونعمل على استغلال كل اللاعبين، وأطلب منهم دائماً أن نلعب كرة بجمل معينة في الملعب".

وأضاف عبدالحميد بسيوني : "حصلنا آخر 4 مباريات على 12 نقطة وتوليت قيادة الفريق متذيلًا الجدول برصيد نقطة، الحمدلله على أن اللاعبين يجتهدوا داخل الملعب وأجد مساندة من مجلس الإدارة وعلى المستوى الجماعي تحسن الآداء، ولا نلعب على مهارات فردية برغم اللاعبين الذين نمتلكهم، لأنني في كل مباراة أواجه نقصاً فلو اعتمدت على اللاعبين المميزين على المستوى الفردي سأكون جيدًا في مباراة وأخرى لا".

وأتم مدرب طلائع الجيش تصريحاته قائلاً:"اللاعبون مستوعبون طريقة اللعب ويكافحون، والحمد لله على وصولنا لهذه المرحلة ونتمنى أن يواصل اللاعبون على هذه المسيرة".