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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 حيل لرفع مناعتك فى الصيف تعرفي عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فواكه صيفية عديدة يجب البدء فى إدخالها إلى نظامك الغذائى فى الصيف فهى تمنحك الترطيب الكافى وترفع مناعتك وفى الوقت نفسه غنية بمضادات الأكسدة إليك أبرز تلك الفوائد يقدمها موقع هيلث لاين 
 

البطيخ 

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء ، يمكن أن يساعد في ترطيب الجسم بعد يوم صيفي حار

 كيوي


 غني بفيتامين C ومصدر جيد للألياف والبوتاسيوم والفولات وفيتامين E. كما أنه مصدر جيد للكاروتينات ، بما في ذلك اللوتين والزياكسانثين وبيتا كاروتين ، والتي تدعم صحة العين

فواكه تمنع العطش في رمضان.. احرص على تناولها

 الخوخ


الخوخ مصدر جيد للبوتاسيوم والألياف والفيتامينات A و C و E. كما أنها تحتوي على الكاروتينات  وبيتا كاروتين 

 الجوافة


تعتبر الجوافة مصدرًا رائعًا لفيتامين سي.كما أنه مصدر مرتفع لمضادات الأكسدة الأخرى ، مثل بيتا كاروتين ومختلف مركبات الفلافونويد ونظرًا لأن الجوافة غنية جدًا بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة ، فإن تناولها بانتظام قد يدعم صحة عينيك وقلبك وكليتيك وجلدك 

فواكه تمنع العطش في رمضان.. احرص على تناولها

من بينها الخوخ والبطيخ.. تحذيرات عاجلة من الفلاحين بشأن فاكهة الصيف

 

 

العنب


العنب مناسب وصحي ويحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين K ، وكلاهما يدعم صحة القلب.

 

 الرمان


يُعرف الرمان بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة والتى  تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة .

 الجريب فروت


 تم ربط استهلاك الجريب فروت بمستويات أعلى من الكوليسترول HDL (الجيد) وانخفاض وزن الجسم ومحيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم (BMI) والدهون الثلاثية ومستويات الالتهاب 

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