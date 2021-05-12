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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليست الصين.. دولة تقترب من تصدر العالم في عدد السكان عام 2025

زحام في الصين
زحام في الصين

كشف أول تعداد في الصين منذ 10 سنوات عن شيخوخة السكان، وانخفاض عدد الأطفال الذين يولدون، حيث نما عدد سكان الصين بنسبة 5.4٪ خلال السنوات العشر الماضية، وفقًا لأرقام التعداد التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء في البلاد، أمس الثلاثاء.

 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها جمع معظم البيانات عبر الإنترنت، حيث سجلت بكين أبطأ معدل نمو منذ الستينيات، وفقا لتقرير نشرته وكالة "دويتش فيله" الألمانية.

 

وعلى مدى العقد الماضي، زاد عدد سكان الصين بمقدار 72 مليونا ليصل إلى 1.41 مليار نسمة، ويمثل ذلك معدل نمو سنوي متوسطه 0.53٪ ، بانخفاض 0.04٪ عن فترة الـ10 سنوات السابقة، حيث سجلت البلاد 12 مليون طفل مولود في عام 2020، أي ما يقرب من 20٪ انخفاضًا عن 14.6 مليون مولود في العام السابق.
 

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تباطؤ النمو السكاني


عدلت الصين "سياسة الطفل الواحد" في عام 2016 لكنها لم تشهد بعد زيادة في معدلات المواليد ، حيث يتأخر الأزواج في إنجاب الأطفال بسبب ارتفاع تكاليف تربية طفل في المدينة والإسكان الضيق، كما تقوم النساء بتأخير أو تجنب الولادة بسبب عوامل مثل التمييز في العمل لإنجاب طفل.

 

وفي عام 2019، أبلغت الصين عن معدل مواليد يبلغ 10.48 لكل 1000 شخص - وهو أبطأ معدل مواليد منذ عام 1949، وفي آخر تعداد سكاني، انخفض عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 59 عامًا بنحو 7٪. ومع ذلك، زاد عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بأكثر من 5٪.

 

وقال نينج جيزه، المسؤول بالمكتب الوطني للإحصاء، إن شيخوخة السكان فرضت ضغوطا على التنمية المتوازنة طويلة الأجل للسكان في الفترة المقبلة، مؤكدا أن أحدث بيانات التعداد أظهرت أن سكان الصين حافظوا على زخم نمو معتدل في العقد الماضي.


التوقعات المستقبلية


سجلت الصين ارتفاعًا بنسبة 15٪ على أساس عقد من الزمان في عدد سكان الحضر إلى 236.4 مليون. 

 

ويعيش أكثر من 63٪ من الناس الآن في مناطق حضرية منهم 500 مليون من العمال المهاجرين، يشار إليهم باسم "السكان العائمون" من قبل بكين.

 

في غضون ذلك، بلغ متوسط ​​حجم الأسرة الآن 2.62 شخصًا، وفقًا لآخر تعداد سكاني، انخفاضًا من 3.10 في التعداد الأخير، وقال نينج: "استمرت الأسر المعيشية في تقليص حجمها بسبب زيادة تنقل السكان، وحقيقة أن الشباب بعد الزواج عاشوا منفصلين عن آبائهم مع ظروف سكنية محسنة".


ووفقًا لآخر تعداد سكاني، من المقرر أن تتجاوز الهند الصين من حيث عدد السكان في عام 2025.

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