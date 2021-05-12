حدث ليلاً| 1180 إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة.. مصدر أمني يكشف حقيقة خطف الفتيات بالقليوبية.. قصف إسرائيلي عنيف على غزة

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 12 مايو 2021، عددًا من الأخبار السياسية، وتصدَّر ذلك ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا وأخبار التصعيد المندلع في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا المهمة، وكذا الموضوعات الرياضية والعالمية.

الصحة: تسجيل 1180 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و61 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 801 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم

وفد رئاسي يزور أسرة الطفل جنوب السوداني المعتدي عليه في القاهرة

أجرى وفد من رئاسة الجمهورية، زيارة إلى أسرة المواطن الجنوب سوداني أكوك كوال كوال بمقر سكنهم في القاهرة، ورافق الوفد المستشار أحمد مسعد البكري قنصل عام جمهورية مصر العربية في جوبا.

مصدر أمني يكشف حقيقة قيام شخص بثلاث محاولات لخطف الفتيات بنفق بالقليوبية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بثلاث محاولات خطف لفتيات في يوم واحد أثناء سيرهن داخل نفق مزلقان زكى القديم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

الداخلية تكشف حقيقة حريق ورشة تصنيع الفوانيس بالمطرية

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بشأن نشوب حريق داخل ورشة لتصنيع الفوانيس بالقاهرة وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق داخل مصنع "فوانيس" بمنطقة المطرية بالقاهرة . بالفحص تبين أن الواقعة قديمة تعود إلى أول الشهر الجارى حيث تبلغ للأجهزة الأمنية.

قصف إسرائيلي عنيف على غزة.. وتدمير جميع مباني قيادة الشرطة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطيران الإسرائيلي شن قصفا عنيفا على مناطق مختلفة في قطاع غزة، هو الأشد منذ بداية التصعيد الحالي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى مجددا

تجددت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتال الإسرائيلي إثر اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى.

أمريكا تجري اتصالات مع مصر لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيًا مع الحكومة المصرية، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بين شباط، ناقش خلاله التصعيد القائم بين المقاومة وإسرائيل.

قرارات عاجلة من حمدوك والجيش السوداني بشأن إطلاق النار على المتظاهرين

أصدر رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك بيانا عاجلا بشأن مقتل شخصين ن جراء إطلاق نار على متظاهرين قرب مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم مساء الثلاثاء.

المقاومة الفلسطينية تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على تل أبيب وصافرات الإنذار تدوي

جددت المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلية، فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الغلاف.

مقتل قياديين من حماس في قصف إسرائيلي على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة.