الغندور يفتح النار من جديد: مجاهد مندوب الأهلي في اتحاد الكرة

قال خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، إن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، هو مندوب النادي الأهلي في “الجبلاية”، متسائلاً: “من الذين وجهوا الإساءات لـ محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق، خلال لقاء القمة؟”.



وأعلن اتحاد الكرة، إيقاف محمود عبدالرازق "شيكابالا" مباراتين على خلفية الواقعة التي وصفها بـ "سلوك غير رياضي".



وأضاف الغندور، في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "أحمد مجاهد هو مندوب النادي الأهلي في اتحاد الكرة، وعمره ما كان في المنصب الأول، وأقسم بالله العظيم أنه لا توجد أي لجان تتخذ قرار، وأحمد مجاهد هو من يتخذ القرارات، وسيد بخيت يأخذ تعليماته من أحمد مجاهد".



وتابع: "المدافعين عن المثل والأخلاق يقولون عيب اللي شيكابالا عمله دا، وهل يحق لاتحاد الكرة أن يوقف شيكابالا مباراتين؟ وتم إيقافه بناء على إيه؟ إذن اتحاد الكرة مع العنصرية، ولا يعاقب أي لاعب يرد على رد فعل لعبارات عنصرية في العالم كله، الناس اللي قالت "وحدووه.. لا إله إلا الله" مين دول؟".



وواصل الغندور: "لماذا لم يكتب مراقب المباراة أن هناك جمهورا في المباراة؟، واتحاد الكرة يدين نفسه أو يدين النادي صاحب الأرض بشأن بيانه، لأنه يقول إن هناك جمهور، وجميع الجهات تقول إنه لا يوجد تواجد للجماهير؛ إذن فإن اتحاد الكرة بيداري على الأهلي".



واختتم الغندور حديثه: "ممكن تفسير حركة شيكابالا بطرق عديدة، فيمكن أن يقول له أحد "جزمتك حلوة يا شيكابالا؛ فيرد شيكابالا بالإشارة على الجزمة.. وممكن يسأله أحد آخر: كيف سجلت هدفك في الشناوي؛ فيقول سددتها بصباع رجلي كده"، هل دخلتم في نية شيكابالا؟، مثلما يقول البعض إن الجماهير لم تقصد شيئا عندما قالت "وحدووه.. لا إله إلا الله".