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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيرمين الفقي توجه رسالة لفريق عمل مسلسل ضل راجل| شاهد

ياسر جلال ونرمين
ياسر جلال ونرمين الفقي

وجهت الفنانة نيرمين الفقي، رسالة، لفريق عمل مسلسل "ضل راجل"؛ عقب انتهاء عرض حلقات العمل.


وكتبت "الفقي" عبر حسابها على إنستجرام: “من قلبي أنا سعيدة وفخورة في وجودي في هذا العمل المحترم، مع كوكبة من النجوم، اللي كنا أسرة واحدة، مسلسل ضل راجل، وياسر جلال راجل، شكرا @synergy.tamermursi”.


وأضافت "شكرا الأخ والصديق المخرج أحمد صالح @7amosaa، مخرج سلس وجميل، شكرا للمبدع أحمد عبد الفتاح، أنت عبقري وموهوب، بحبكم  كلكم، وكل رمضان والكل طيب".
 

أسدل الستار على الأحداث المثيرة لمسلسل ضل راجل في الحلقة 30 بعد ما حصل كابتن جلال وابنته شهد على حقهما وعادت إليهما الطفلة هدى.


واستجاب خليل إلى تهديد كابتن جلال وأعاد حفيدته إليه في مقابل تسليم ابنته، لكن سليم ومعه بلطجية تدخلوا بنية قتل الطفلة وجدّها والتخلص من هذه المشكلة نهائيا لولا تدخل الشرطة.
 

وتمكن ضابط المباحث من تتبع هاتف كابتن جلال، وأنقذه في الوقت المناسب؛ بعد عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات بين جميع المشاركين في موقف الخطف والتهديد.
 

وألقي القبض على “سليم” بعد قتله "عمرو" صديقه، ومعه "حازم" و"غادة" ووالدها، ووجهت إليهم التهم التي ارتكبوها في الحلقات السابقة من مسلسل ضل راجل، سواء بالشروع في القتل، أو الخطف، أو القتل العمد.


وتزوجت شهد من سعيد المحامي، بعد موافقة والديه، وتصالح كابتن جلال مع شقيقته التي أعاد زوجها “زغلول”، إليه، عقد شقته، وحقه الذي سرقه منه في وقت سابق.
 

وطلب ضابط المباحث، يوسف، من الدكتورة ملك الزواج، وعادت الفنانة إنعام سالوسة الجدة إلى زوجها خال كابتن جلال.
 

ومرت سنوات، وأصبحت الحفيدة هدى، أكبر سنا، وأقرب إلى جدها، وأنجبت شهد من سعيد مرة أخرى.

 

رمضان الفنانة نرمين الفقى مسلسل ضل راجل ياسر جلال كابتن جلال التهديد حلقات قتل الطفلة خطف نرمين الفقي مباحث

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