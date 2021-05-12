أخبار الرياضة| شيكابالا يقرر مقاضاة جماهير الأهلي.. أحمد شوبير يشعل السوشيال ميديا.. خالد الغندور يفتح النار على اتحاد الكرة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية بعد قمة الأهلي والزمالك 122، نستعرضها على النحو التالي:

شيكابالا يقرر مقاضاة جماهير الأهلي | تفاصيل

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سيقاضي كل المتجاوزين في حقه خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي في لقاء القمة ببطولة الدوري المصري الذي انتهي بالتعادل الإيجابي “1-1”.

الغندور يفتح النار من جديد: مجاهد هو مندوب الأهلي في اتحاد الكرة

قال خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، هو مندوب النادي الأهلي في الجبلاية، متسائلاً من الذي وجهوا الإساءات لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق خلال لقاء القمة.

إيه المبادئ والقيم اللي صدعتونا بيها .. أحمد شوبير يشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر” .

صن داونز لـ الأهلي: لا تمنحوا لاعبيكم الأعذار وتلومون أنفسكم في النهاية

قال خالد علي، المنسق العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، إن الزمالك كان نِدًّا أمام الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما قبل يومين، ببطولة الدوري المصري الممتاز.