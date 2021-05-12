جيش الاحتلال يعترض طائرة مسيرة أطلقت من غزة على إسرائيل

بعد قصف برج الجوهرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة "دون طيار" أطلفت من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الدفاعات الإسرائيلية تصدت واعترضت "قطعة جوية دون طيار خرقت المجال الجوي من قطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه تم إطلاق 850 صاروخًا نحو إسرائيل من قطاع غزة، زاعما سقوط 200 منها داخل القطاع.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية.

وردت كتائب القسام، التابعة لحركة حماس بإطلاق أكثر من 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردًا على قصف برج الجوهرة، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية إن ذلك هو أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل منذ نشأتها.

في المقابل شن الطيران الإسرائيلي، غارات جوية واسعة على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية، ومقرات أمنية وشرطية.

وذكرت وزارة الداخلية في غزة أن القصف الإسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة عرفات للشرطة (الجوازات)، وعدد من منازل المواطنين، وشقق في عمارة سكنية، كما طال القصف عدداً من مواقع المقـاومة، والشوارع والبنى التحتية.

