هل بذور اللوتس مخانة تساعد في إنقاص الوزن؟ طرق صحية لتناولها

بذور اللوتس

تعتبر بذور اللوتس مخانة خيارًا صحيًا لفقدان الوزن. تؤكل كل عائلة هندية الماخانة المحمصة. إنه علاج مقدد ومالح يأتي من نبات يسمى Euryale Fox ، والذي ينمو في الماء،المخانا مغذية ومليئة بالعناصر الغذائية.

طرق صحية لأكل المخانة



كثير من الناس يأكلون المخانة في المنزل، يجب عليك اختيار طرق منخفضة السعرات الحرارية وصحية ومغذية لتناول الماخناس. فيما يلي الطرق الصحية لتناول مكانة لفقدان الوزن

مخنا كاري

مع معجون الطماطم والبصل البسيط ، يمتزج المخناس جيدًا في الكاري اللذيذ. يمكنك دائمًا اختيار التوابل والأعشاب لنفس الغرض. مخانة كاري طريقة صحية وسهلة لأكل ثعلب المكسرات في المنزل لفقدان الوزن.



مخانة بالنكهة



يمكن صنع المخانات المنكهة بسهولة في المنزل وبطريقة صحية. يمكنك أيضًا إضافة مجموعة متنوعة من المكسرات مثل الكاجو والفول السوداني واللوز إلى المخناس لإضافة المزيد من التغذية والنكهة والفوائد الصحية. تأكد من أن إضافة التوابل مثل الكركم والفلفل يساهم في إنقاص الوزن.



جفف المخنة المحمصة في السمن

لا يُنصح عمومًا بتناول المخانات العادية لأنها تتطلب القليل من الطهي. إنها الطريقة الصحية والأكثر شيوعًا لاستهلاك المخانات. تجنب الحصول على مكسرات محمصة من السوق لأنها مالحة جدًا. يمكنك أيضًا تحميصها ببضع قطرات من السمن وملح أقل في المنزل. ما عليك سوى الحصول على مقلاة ودائمًا تحميص حبات الثعلب لبضع دقائق على حرارة متوسطة. يمكنك أيضًا تناول وجبة خفيفة من المخانات المحمصة في اليوم مع القهوة أو الشاي .

مصدر المعلومات موقع هيلثي