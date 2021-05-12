عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 29.. الخديوي يقتل صديق عمره مينا

الخديوي ومينا
الخديوي ومينا

بدأت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "اللي مالوش كبير"، المذاع يوميا علي قناة "سي.بي.سي"في تمام الساعة التاسعة بإجهاض غزل وذهابها إلي منزل هويدا "صبا الرافعي" طليقة عماد وطلبت منها الذهاب إلي الطبيب للاطمئنان عليها، لتقول غزل " أن الخديوي غلط أكبر غلطة في حياته ممكن تخليني ابعد عنه ولو كل راجل استقوي علي ست بسبب ظروفه النفسية يبقي احنا هنتهان ونضرب كل يوم".

ذهب محمود الرحاوي إلي مزرعة الخديوي لتعزيته بعد أن علم أنه لن يقيم عزاء، وأنه مصمم علي أن يأخذ تاره وحق مالك بنفسه، خاصة أنه لم يتهم أحدا في التحقيقات، ويبلغه قائلا:" أنا جيلك بشكل ودي وانساني. أنا زعلان علي مالك والتحريات لسه شغالة، سيب الدولة تجبلك حقك وأبعد نفسك عن الموضوع علشان متندمش".



جلس الخديوي في غرفته يتذكر مواقف بينه وبين مالك قائلة:"ليجد قدرية الي جواره لتسنده وتؤاسيه في وفاة شقيقة، وأن مالك كان في غلاوة فارس ابنها، وأنها مالهاش ذنب، ولا تعرف من قتل مالك، واذا علمت أن رفعت الذهبي وراء قتله هتقوله علشان ياخد بثار أخية.


وتحدث مع عطوة صديق مالك ليبلغه أن “ مالك جتله رسالة وتركه وذهب خلفه، وأنه وجد موبيل مالك أمام باب منزله ومعه رسالة خلي الخديوي يفتح الواتس علشان يعرف مين قتل أخوه ليجد رسالة مينا”.

توجه الخديوي إلي مينا ورفع السلاح في وجهه واتهمه بقتل مالك ليطلب منه مينا قائلا:" اقتلني ياخديوي طالما شاكك في صاحب عمرك وأنه السبب في قتل أخوك ليطلق عليه الرصاص ويقتله في الحال، ويدخل حمزة الخائن ويقوله معقوله مينا اللي خان وغدر ويطلب منهم إلقاءه في الغسالة".

حاول الخديوي مصالحة غزل وإعادتها للمنزل مؤكدا لها أنه يمر بظروف نفسية سيئة ولا يجب عليها ان تتخلي عنه لتنتهي الحلقة باتصال والدته للاستغاثة بها بعد تعرض والدها لازمة قلبية لتسرع بأنقاذه مع الخديوي.

txt

ياسمين عبد العزيز تتعافى من فيروس كورونا | خاص

 

txt

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27.. ذبح شقيق أحمد العوضي

ابطال مسلسل اللي مالوش كبير
مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

 

قنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير


يعرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير 
قناة cbc وcbc دراما
- قناة art حكايات.
- منصة Watch iT.

محمود حافظ اللي مالوش كبير مسلسل اللي مالوش كبير قناة سى بى سى الخديوي الحلقة التاسعة والعشرين ياسمين عبدالعزيز

موضوعات متعلقة

مسلسل نسل الاغراب الحلقة29.. عساف يقتل شقيقه وغفران يقتل ابن عساف

غادة عبد الرازق: الشخصيات التي أقدمها تؤثر عليا نفسيا

ياسمين عبد العزيز تتعافى من فيروس كورونا | خاص

مسلسل ضد الكسر الحلقة 28.. الكشف عن قاتل مصطفى درويش

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 28 .. ياسمين عبد العزيز حامل من زوجها أحمد العوضي

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 28.. زواج عساف وجليلة

غادة عبد الرازق تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان أوسكار العرب بدبي

مسلسل ضد الكسر الحلقة 27.. مقتل مصطفي درويش واتهام نيللي كريم

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من محافظ القاهرة لهؤلاء في العيد

فيديو جراف.. شائعات تطارد محمد رمضان حول انفصاله عن زوجته

2190 سيارة إسعاف .. الصحة تعلن خطة التأمين الطبي خلال عيد الفطر

ابقوا في منازلكم.. إسرائيل تحذر المستوطنين بعد استهدف منزل القيادي صلاح دهمان

نشرة مرور الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

محافظ القاهرة: رقابة مشددة على مواقف السرفيس بالعيد لمنع السائقين من استغلال المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا.. تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. وهذا ما يحدث لحسابك في واتسآب بدءًا من 15 مايو

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

طقس العيد.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وانكسار للموجة الحارة

إعلان الطوارئ وفتح الملاجئ في إسرائيل.. وسقوط 35 شهيدا و220 جريحا في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

رعب.. شاهد انفجار سفرة وتطاير زجاجها أثناء نوم صاحبتها دون سبب واضح |صور

يستخدمها المشاهير.. شاهد أغرب خدعة لالتقاط أفضل الصور على إنستجرام

بعد إصابة إيلون ماسك .. أعراض متلازمة أسبرجر

فيديو

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ