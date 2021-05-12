إدوارد ساخرا من السوشيال ميديا : "التريند رايح بينا فى داهية"

حل الفنان إدوارد ضيفا على الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" ليكشف مدى علاقته بالسوشيال ميديا و التريند الخاص بمواقع التواصل الإجتماعي .

قال "إدوارد" خلال في برنامج "لحظات جريئة" إنه لا يسعى إلى تصدر التريند مثلما يفعل الكثيرون من الفنانين، مضيفاً أن التريند أصبح يشترى الآن بكل سهولة.

أوضح "إدوارد" أنه لا يتفاعل كثيرا مع السوشيال ميديا، لكنه يتابعها من بعيد، معقبا: "السوشيال ميديا بقت سلاح قوى ومؤثر، منوها إلى أن السوشيال ميديا لا تقوم بشهرة الأشخاص طوال الوقت و يوجد أمثال كثيرة لذلك.



أضاف أنه ملك المشاهد فقط فى الأدوار التى يقوم بها فى أعماله الفنية و ليس فى حياته الشخصية، متابعا :" التريند رايح بينا في داهية".

و تابع : "أن حياته الشخصية هى ملك له و لأسرته فقط و اذا قام بنشر الصور على مواقع التواصل الإجتماعي فهى للذكرى.