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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالتنسيق مع الأوقاف .. وزارة الكهرباء تعلن حالة الطوارئ وتلغي الاجازات استعدادا للعيد

صدى البلد

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شدد على جميع رؤساء شركات النقل والإنتاج والتوزيع، بضرورة العمل على تأمين وانتظام التيار الكهربائي استعدادا  لعيد الفطر المبارك، وكذلك الانتهاء من برنامج الصيانة السريعة ، ووقف جميع المناورات بكل الشركات على مستوى الجمهورية.

 

وتابع المصدر ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت أن أجازة عيد الفطر خمسة أيام مع عدم الاخلال بنظام الورادى والنوبتجيات ، وهذا يعنى أنه لا إجازات للجميع فهناك ورديات للعمل على مدار اليوم.

 

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وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء ، استعدادا لعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى وجود فائض بالشبكة الكهربائية يتعدى 11ألف ميجاوات.

 

وأضاف حمزة ، أنه تم تكليف رؤساء الشركات بضرورة تأمين التغذية الكهربائية، والتنسيق مع مسؤولي المحليات والأوقاف، لتوفير مكاينات ديزل وطوارئ بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية التي ستتم تأدية صلاة العيد بها، موضحًا أنه سيتم تشكيل فرق من الصيانة تعمل على مدار الساعة، للاستعانة بهم حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة، مؤكدا على جاهزية فرق طوارئ للصيانة والإصلاح السريع للعمل والانتقال إلى أي مكان.

 

وقال المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من كل أعمال الصيانة بكل القطاعات التابعة لها، لافتا إلى أن هناك اجتماعات بمسؤولي الأوقاف والمحليات، للتنسيق فيما بينهم لتوفير المولدات الكهربائية للمساجد التي تشهد إقبالًا من المصلين.


وقال المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم إلغاء كل الإجازات والراحات لفرق الأعطال وإعادة التيار بكل قطاعات وإدارات الشركة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحًا أنه توجد ورديات مستمرة على مدار اليوم، بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات بالشركة والقطاعات التابعة لها.


وأوضح  محمد السيسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة  لتوزيع الكهرباء أنه تم تخصيص غرف عمليات ، لتلقي الشكاوى والتعامل السريع مع الأعطال، كما تم التنبيه على تأمين التغذية الكهربائية بالمساجد، وتوفير أطقم الصيانة والتشغيل.

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