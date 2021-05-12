أتلتيكو مدريد في مهمة صعبة أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد، نظيره ريال سوسيداد، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب “واندا متروبوليتانو”، معقل الأتلتي، ضمن منافسات الجولة رقم 36 من الدوري الإسباني.

وتعد المواجهة مهمة صعبة بالنسبة لأتلتيكو مدريد، المتربع على قمة جدول الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد، وبفارق نقطة عن برشلونة الوصيف.

وينافس سوسيداد بشراسة من أجل التأهل للدوري الأوروبي، ويحتل الآن المركز الخامس في جدول الليجا، وهو بطل النسخة قبل الأخيرة من كأس ملك إسبانيا.

ولا يزال أتلتيكو مدريد يعتمد على نفسه من أجل التتويج باللقب، حيث يتصدر الدوري بـ77 نقطة، وهو الأمر المختلف بالنسبة لريال مدريد وبرشلونة، حيث يمتلك الأول 75 نقطةـ والثاني 76.

يتطلع ثلاثي القمة، أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة، لهدف وحيد وهو الفوز بالجولات المتبقية من الدوري الإسباني، من أجل الحفاظ على حظوظهم في التتويج باللقب.

