نشرة مرور الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

استقرار وسيولة تامة

شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية اليوم الأربعاء على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية.

وأشارت المصادر، إلى استقرار الحركة المرورية على كافة أنحاء الطريق الدائري، حيث تستقر حركة السيارات على مناطق القاهرة الجديدة، والقطامية حتى مناطق المعادي ودار السلام.

كما تستقر حركة المرور على الطريق الدائري بمناطق كورنيش النيل وأعلى مناطق المنيب حتى الكونيسة والمريوطية.

كذلك تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري بمناطق إمبابة والوراق حتى مناطق مسطرد والمرج وصولا إلى مناطق السلام.

بينما تشهد المحاور الرئيسية استقرار تام في حركة السيارات، حيث تستقر الحالة على محور 26 يوليو، وكذلك محوري الضبعة وروض الفرج، مع استقرار تام على الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك الطريق الدائري الأوسطي.

وكشفت المصادر، عن الحالة المرورية الصباحية على الطرق الصحراوية، حيث تستقر حالة المرور على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

كما تستقر حركة المرور على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.