محافظ القاهرة: رقابة مشددة على مواقف السرفيس بالعيد لمنع السائقين من استغلال المواطنين

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هناك رقابة مشددة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة عيد الفطر المبارك .

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال هذه الفترة والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام حرصًا على صحة المواطنين مع التأكيد على إرتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة .

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة قامت بتوفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون كما تم تجهيز جميع السيارات العاملة علي خطوط الهيئة ومراجعة حالتها الفنية ومظهرها العام ونظافة السيارات من الداخل والخارج ، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام من خلال شبكة الخطوط الحالية بمحافظات القاهرة الكبري وتدعيمها بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال ايام العيد .

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل طوال العيد علي مدار 24 ساعة لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل ، كما أن كافة أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقاً لتدفقات المواطنين علي المناطق المختلفة ، إلى جانب تشغيل منظومة التتبع الالكتروني للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة .



وأكد رئيس هيئة النقل العام انه تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية لتنفيذ خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية علي مستوي الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبري سواء المتمركزة بالمحطات او المتحركة (سيارات - دراجات بخارية ) وذلك لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل.