منتخب الخماسي الحديث يطير للمجر للمشاركة في نهائي كأس العالم

غادرت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث أرض الوطن، متجهة إلى المجر للمشاركة في نهائي كأس العالم المقام بالمجر في الفترة من 12 وحتى 16 مايو الجاري.

ويعتبر نهائي كأس العالم ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو من خلال التصنيف الأولمبي وهي آخر مرحلة لبطولات كأس العالم.

ويترأس بعثة المنتخب عمرو شمس، عضو مجلس الإدارة ومعه علي الدين جمعة إداري، ورءوف حسام المدير الفني وإيهاب سيد مدرب الجري وياسر عصر مدرب الفروسية ومحمد الجمال مدرب اللياقة البدنية وأحمد الصغير مدرب السلاح ومحمد غيث مدرب السلاح وعبد الرحمن عبد الرزاق مدرب اللياقة البدنية.

وتضم قائمة المنتخب، كلا من إسلام حامد وأحمد أشرف وأحمد الجندي في منافسات الفردي رجال، ومهند طارق في منافسات التتابع المختلط، وسلمى أيمن وأميرة قنديل لمنافسات الفردي سيدات وهايدي عادل للتتابع المختلط.

ومن المقرر،المقرر، أن تستضيف مصر بطولة العالم للكبار في الفترة من 8 إلى 14 يونيو المقبل والمؤهلة مباشرة للأولمبياد لأول 3 مراكز.