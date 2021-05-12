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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطلي.. يوفنتوس في ضيافة ساسولو وإنتر يستضيف روما

يوفنتوس
يوفنتوس

يحل فريق يوفنتوس ضيفا على نظيره ساسولو، اليومن الأربعاء في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب “مابي” ضمن منافسات الدولة رقم 36 من الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

يتصدر إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي هذا الموسم، جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، يليه نابولي (73 نقطة)، ثم أتالانتا وميلان (72 لكل منهما)، ويأتي يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 69 نقطة.

ويمر يوفنتوس هذا الموسم بظروف صعبة، ويعاني من تراجعه بجدول الدوري الإيطالي، في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة، خاصة بعد هزيمته أمام ميلان 3-0، الأحد الماضي.

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وجاءت قائمة يوفنتوس لمباراة ساسولو، كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو - بوفون.

الدفاع: كيليني - دي ليخت - ساندرو - دانيلو - كوادرادو - بونوتشي - ديميريل.

الوسط: آرثر - رامسي - ماكيني - كييزا - رابيو - بنتانكور - برنارديسكي - كولوسيفسكي.

الهجوم: رونالدو - موراتا - ديبالا - فليكس كوريا.

ويلتقي اليوم أيضًا، إنتر ميلان مع روما، وأتالانتا مع بينفينتو، وتورينو مع ميلان، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الكالتشيو، والتوقيت ذاته.

يوفنتوس ساسولو الدوري الايطالي ترتيب الدوري الإيطالي إنتر ميلان ميلان روما أتالانتا

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