الدوري الإيطلي.. يوفنتوس في ضيافة ساسولو وإنتر يستضيف روما

يحل فريق يوفنتوس ضيفا على نظيره ساسولو، اليومن الأربعاء في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب “مابي” ضمن منافسات الدولة رقم 36 من الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

يتصدر إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي هذا الموسم، جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، يليه نابولي (73 نقطة)، ثم أتالانتا وميلان (72 لكل منهما)، ويأتي يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 69 نقطة.

ويمر يوفنتوس هذا الموسم بظروف صعبة، ويعاني من تراجعه بجدول الدوري الإيطالي، في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة، خاصة بعد هزيمته أمام ميلان 3-0، الأحد الماضي.



وجاءت قائمة يوفنتوس لمباراة ساسولو، كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو - بوفون.

الدفاع: كيليني - دي ليخت - ساندرو - دانيلو - كوادرادو - بونوتشي - ديميريل.

الوسط: آرثر - رامسي - ماكيني - كييزا - رابيو - بنتانكور - برنارديسكي - كولوسيفسكي.

الهجوم: رونالدو - موراتا - ديبالا - فليكس كوريا.

ويلتقي اليوم أيضًا، إنتر ميلان مع روما، وأتالانتا مع بينفينتو، وتورينو مع ميلان، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الكالتشيو، والتوقيت ذاته.