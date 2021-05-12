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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفيات كورونا في الهند تتجاوز 250 ألفاً والإصابات تتخطى 23 مليوناً

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تجاوزت الهند حاجز 250 ألف وفاة نتيجة  الإصابة بمرض "كوفيد-19 "اليوم الأربعاء، يأتي ذلك بعد تسجيلها 4205 وفيات فى الأربعة والعشرين ساعة  الماضية.


وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 348421 ليتخطى مجمل المصابين في الهند 23 مليونا.

 

وفى سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم رصد سلالة كورونا الهندية في عشرات البلدان حول العالم، ما ينذر بخطورة تفشي متسارع للنسخة المتحورة من "كوفيد-19" المكتشفة في الهند في أكتوبر الماضي.

 
واوضحت  منظمة الصحة العالمية أن النسخة المتحورة من فيروس كورونا المكتشفة في الهند  المعروفة باسم "بي.1.617"، رصدت في 44 دولة على الأقل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

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وصنفت الصحة العالمية سلالة كورونا المكتشفة في الهند بأنها "مثيرة للقلق"، خاصة بسبب قدرتها على التفشي بشكل أكبر.

 

وفى وسط ما تحارب الهند سلالتها القاتلة، تظهر كارثة جديدة وهي الإصابة بفطريات العفن الأسود.


وبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية طلبت الحكومة الهندية من الأطباء البحث عن علامات الإصابة بالفطريات المخاطية أو "الفطريات السوداء" لدى المصابين بفيروس كورونا، حيث أبلغت المستشفيات عن ارتفاع حالات العدوى والتي وصفوها بـ"القاتلة".

 

وقال الدكتور أكشاي ناير، جراح العيون الذي يعمل في ثلاثة مستشفيات بمومباي، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه رأى ما لا يقل عن 40 مريضًا مصابين بعدوى العفن الأسود في أبريل الماضي.

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