عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل موسى الحلقة 29.. سمية الخشاب تلد وحريق منزل محمد رمضان

مسلسل موسى
مسلسل موسى

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة 29 من مسلسل موسى، لـ محمد رمضان وسمية الخشاب.

وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها، وتفاعل معها النشطاء والمتابعون على السوشيال ميديا فور وبعد عرضها.

txt

مسلسل موسى الحلقة 28.. محمد رمضان ينجو من محاولة قتله

txt

مسلسل موسى الحلقة 27.. حمل سمية الخشاب وتورط شقيقة محمد رمضان بجريمة قتل

ملخص أحداث الحلقة الثامنة والعشرين لمسلسل موسى 

شهدت احداث الحلقة التاسعة والعشرون لمسلسل موسى، ذهاب نوفل (منذر ريحانة)، لسرقة أموال شهاب باشا (صبري فواز)، من الخزنة فى قصره، بعد قتله وتوريط شفيقة (هبة مجدي) به، لكن أمه «كحلة» (فريدة سيف النصر)، تتفاجئ به، فيقوم بقتلها، فتقوم الشرطة بالقبض عليه، بعد بلاغ مساعد شهاب باشا، فتخرج شفيقة براءة  من تهمة قتل زوجها شهاب باشا. 


ويبدأ موسى (محمد رمضان) البحث عن شقيقته شفيقة، ويسعى للانتقام من نوفل، والدخول له في السجن وقتله، في الوقت الذي تلد فيه زوجته المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) 4 توائم، ويلتهم حريق القاهرة سوق باب اللوق ومنزل موسى، لكن «حلاوتهم» تنقذ أطفالها الأربعة، برميهم من شرفة المنزل إلى خادمتها «مسعدة»، وبعدها تسقط من شرفة المنزل بسبب الحريق.

 

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

 

ملخص أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

مسلسل موسى موسى مسلسل محمد رمضان سمية الخشاب هبه مجدى منذر ريحانة

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من محافظ القاهرة لهؤلاء في العيد

فيديو جراف.. شائعات تطارد محمد رمضان حول انفصاله عن زوجته

2190 سيارة إسعاف .. الصحة تعلن خطة التأمين الطبي خلال عيد الفطر

ابقوا في منازلكم.. إسرائيل تحذر المستوطنين بعد استهدف منزل القيادي صلاح دهمان

نشرة مرور الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

محافظ القاهرة: رقابة مشددة على مواقف السرفيس بالعيد لمنع السائقين من استغلال المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا.. تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. وهذا ما يحدث لحسابك في واتسآب بدءًا من 15 مايو

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

طقس العيد.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وانكسار للموجة الحارة

إعلان الطوارئ وفتح الملاجئ في إسرائيل.. وسقوط 35 شهيدا و220 جريحا في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

رعب.. شاهد انفجار سفرة وتطاير زجاجها أثناء نوم صاحبتها دون سبب واضح |صور

يستخدمها المشاهير.. شاهد أغرب خدعة لالتقاط أفضل الصور على إنستجرام

بعد إصابة إيلون ماسك .. أعراض متلازمة أسبرجر

فيديو

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ