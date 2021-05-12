مسلسل موسى الحلقة 29.. سمية الخشاب تلد وحريق منزل محمد رمضان

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة 29 من مسلسل موسى، لـ محمد رمضان وسمية الخشاب.

وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها، وتفاعل معها النشطاء والمتابعون على السوشيال ميديا فور وبعد عرضها.

ملخص أحداث الحلقة الثامنة والعشرين لمسلسل موسى

شهدت احداث الحلقة التاسعة والعشرون لمسلسل موسى، ذهاب نوفل (منذر ريحانة)، لسرقة أموال شهاب باشا (صبري فواز)، من الخزنة فى قصره، بعد قتله وتوريط شفيقة (هبة مجدي) به، لكن أمه «كحلة» (فريدة سيف النصر)، تتفاجئ به، فيقوم بقتلها، فتقوم الشرطة بالقبض عليه، بعد بلاغ مساعد شهاب باشا، فتخرج شفيقة براءة من تهمة قتل زوجها شهاب باشا.



ويبدأ موسى (محمد رمضان) البحث عن شقيقته شفيقة، ويسعى للانتقام من نوفل، والدخول له في السجن وقتله، في الوقت الذي تلد فيه زوجته المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) 4 توائم، ويلتهم حريق القاهرة سوق باب اللوق ومنزل موسى، لكن «حلاوتهم» تنقذ أطفالها الأربعة، برميهم من شرفة المنزل إلى خادمتها «مسعدة»، وبعدها تسقط من شرفة المنزل بسبب الحريق.

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

ملخص أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.