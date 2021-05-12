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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحة السويس: رفع حالة الطوارئ استعداداً لعيد الفطر المبارك

صدى البلد

قال وكيل وزارة الصحة والسكان في السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، إن مديرية الصحة بالمحافظة رفعت حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وأضاف الحفناوي أن المديرية شكلت غرفة طوارئ وأزمات تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ قد تحدث خلال إجازة عيد الفطر، ووجه بتكثيف الرقابة على المحلات ومنافذ الأغذية للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في السويس، على تجهيز سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة في أحياء المحافظة، خاصة في ظل خطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا، مناشدا المواطنين بضرورة التأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع.

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